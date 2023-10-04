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    В мире

    Республиканец Кевин Маккарти отстранен с поста спикера Палаты представителей США

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    Республиканец Кевин Маккарти отстранен с поста спикера Палаты представителей США
    AP

    Палата представителей Конгресса США во вторник, 3 октября, поддержала резолюцию по отстранению республиканца Кевина Маккарти (Калифорния) с поста спикера, сообщает The New York Times.

    В поддержку этой резолюции проголосовали 216 конгрессменов (все конгрессмены-демократы и восемь республиканцев), 210 были против.

    Ранее подобная процедура в Палате представителей США имела место только один раз – более ста лет назад, 17 марта 1910 года, напоминает "Интерфакс". Тогда голосование инициировали в отношении спикера Палаты представителей Джозефа Кэнона, известного как "Дядя Джо", в связи с тем, что он отказался выносить на рассмотрение ряд законопроектов (Кэнон сумел сохранить пост).

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    Резолюцию, призывающую провести голосование по отстранению Маккарти, подал республиканский член палаты представителей Мэтт Гетц.

    Высокопоставленный источник в Демократической партии сообщил CNN, что большинство членов их фракции скептически относились к идее "спасения" Маккарти, учитывая, что он не проявил особого интереса к компромиссам с демократами и дал согласие на расследование по импичменту в отношении президента Джо Байдена.

    Член Палаты представителей Конгресса США Трой Нелс (республиканец от штата Техас) предложил кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера нижней палаты американского законодательного органа после смещения с этой должности его однопартийца Кевина Маккарти.

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    Теперь Палате представителей предстоит согласовать нового спикера. Процесс будет непростым. До тех пор, пока конгрессмены не утвердят спикера, они не смогут заниматься другими задачами. В частности, могут быть задержки в работе над согласованием бюджета, а также над выделением средств на помощь Украине.

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