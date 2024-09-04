CNN: в результате стрельбы в школе в Джорджии погибли 4 человека и 30 ранены
время публикации: 04 сентября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 21:29
Телеканал CNN передал, что в результате стрельбы в старшей школе в городе Уиндер (штат Джорджия) погибли четыре человека и 30 были ранены.
Стрельба на территории школы была открыта стрельба в 10:30 по местному времени. По данным CNN, стрелял учащийся школы и он задержан полицией. В сообщении отмечается, что на данный момент неизвестны мотивы преступника.
Все школы округа Барроу временно закрыты.
Сотрудники ФБР оказывают помощь местным правоохранительным органам.