В штате Джорджия неизвестный открыл стрельбу в школе, есть убитые и раненые
время публикации: 04 сентября 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 19:52
Около 10:30 утра на территории старшей школы в городе Уиндер (штат Джорджия) была открыта стрельба. Телеканал MSNBC сообщил, что в этом инциденте убиты как минимум два человека и четверо ранены.
Телеканал Fox News передает, что полиция задержала подозреваемого.
На месте происшествия находятся машины скорой помощи. Одного из раненых доставили в больницу на вертолете.
ФБР оказывает помощь местным правоохранительным органам в расследовании.
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