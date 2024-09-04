В штате Джорджия неизвестный открыл стрельбу в школе, есть убитые и раненые

Около 10:30 утра на территории старшей школы в городе Уиндер (штат Джорджия) была открыта стрельба. Телеканал MSNBC сообщил, что в этом инциденте убиты как минимум два человека и четверо ранены.

Телеканал Fox News передает, что полиция задержала подозреваемого.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи. Одного из раненых доставили в больницу на вертолете.

ФБР оказывает помощь местным правоохранительным органам в расследовании.