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Мир

В штате Джорджия неизвестный открыл стрельбу в школе, есть убитые и раненые

время публикации: 04 сентября 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 19:52
В штате Джорджия неизвестный открыл стрельбу в школе, есть убитые и раненые
AP Photo/Christophe Ena

Около 10:30 утра на территории старшей школы в городе Уиндер (штат Джорджия) была открыта стрельба. Телеканал MSNBC сообщил, что в этом инциденте убиты как минимум два человека и четверо ранены.

Телеканал Fox News передает, что полиция задержала подозреваемого.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи. Одного из раненых доставили в больницу на вертолете.

ФБР оказывает помощь местным правоохранительным органам в расследовании.

Мир
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