Бывшую помощницу губернатора Нью-Йорка обвинили в работе на компартию Китая

Министерство юстиции США предъявило бывшей помощнице губернатора штата Нью-Йорк обвинение в том, что она была агентом КНР и китайской коммунистической партии, действуя в интересах иностранного государства.

Линда Сунь, которой сейчас 41 год, до весны 2023 года работала заместителем главы аппарата губернатора Кэти Хокул. Она была уволена после возникновения подозрений в том, что она китайский агент. 3 сентября Сунь арестовали вместе с ее мужем Крисом Ху.

Линда обвиняется в нарушении законодательства о деятельности иностранных агентов, мошенничестве с визами и незаконном провозе иностранцев и сговоре с целью отмывания денег. Ее супруг обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью обмана банка.

В частности, Сунь направляла китайским чиновникам приглашения на въезд в США под предлогом деловых встреч, она также препятствовала встречам американских должностных лиц с представителями штата Нью-Йорк. Она также заботилась о том, чтобы в официальных заявлениях губернатора не упоминались преследование уйгуров и ответственность КНР за вспышку COVID-19.

Согласно материалам дела, супруги получили за свою деятельность вознаграждение в миллионы долларов. На эти средства приобреталась недвижимость и роскошные автомобили.