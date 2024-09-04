Опрос за два месяца до выборов: в половине ключевых штатов разница между Харрис и Трампом ничтожна

За два месяца до президентских выборов в США телекомпания CNN публикует результаты опроса, проведенного в шести ключевых штатах – тех, за которые разворачивается основная борьба, чей исход и определяет имя обитателя Белого дома.

Согласно опросу, демократический кандидат Камала Харрис с преимуществом в 6% побеждает республиканского кандидата Дональда Трампа в Висконсине, а с преимуществом в 5% в Мичигане, штате, где проживает самая многочисленная в США арабская община.

В Аризоне ведет Трамп – он получает на 5% больше, чем Харрис. В Джорджии и Неваде Харрис имеет над Трампом преимущество в 1%. В Пенсильвании, самом населенном из ключевых штатов, между кандидатами наблюдается равенство.

Авторы опроса отмечают, что вступление Харрис в президентскую гонку вместо Байдена изменило динамику лишь частично. Так, в вопросах экономики, которые 39% опрошенных считают приоритетными, Трамп опережает Харрис на 8%, в то время как его отрыв от Байдена составлял 20%.

Напомним, что большинство штатов изначально склоняются в сторону одной из двух партий. В 2024 году Харрис практически гарантировала себе голоса 226 выборщиков, а Трамп – 219 выборщиков. Борьба разворачивается за 93 выборщиков, представляющих шесть ключевых штатов. Для победы необходимо набрать 270 голосов.