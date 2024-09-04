Армия РФ нанесла ракетный удар по Львову: есть жертвы, десятки раненых

Рано утром 4 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Львову. По данным украинских властей, в результате атаки погибли не менее трех человек, в их числе 14-летняя девочка. Около 30 человек получили ранения и травмы.

Напомним, что 3 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Полтаве. Погибли более 50 человек, сотни людей получили ранения.