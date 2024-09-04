x
04 сентября 2024
|
последняя новость: 09:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2024
|
04 сентября 2024
|
последняя новость: 09:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия РФ нанесла ракетный удар по Львову: есть жертвы, десятки раненых

время публикации: 04 сентября 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 08:41
Армия РФ нанесла ракетный удар по Львову: есть жертвы, десятки раненых
Ukrainian Emergency Service via AP

Рано утром 4 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Львову. По данным украинских властей, в результате атаки погибли не менее трех человек, в их числе 14-летняя девочка. Около 30 человек получили ранения и травмы.

Напомним, что 3 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Полтаве. Погибли более 50 человек, сотни людей получили ранения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 сентября 2024

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 924-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 сентября 2024

Число погибших в результате российского удара по Полтаве превысило 50 человек