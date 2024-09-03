Число погибших в результате российского удара по Полтаве превысило 50 человек

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что число погибших в результате российского ракетного удара по Полтаве превысило 50 человек, под завалами здания все еще остаются люди.

"Прежде всего относительно трагедии в Полтаве. Спасательные работы сейчас еще продолжаются – разбирают завалы. Привлечены все службы. По состоянию на это время количество раненых – 271. Всем оказывается необходимая помощь… Известно, что под завалами разрушенного здания есть люди. Делается все, чтобы спасти как можно больше жизней. По имеющейся сейчас информации, этот российский удар убил 51 человека", – сказал Зеленский в вечернем видеообращении во вторник.

Президент Зеленский поблагодарил спасателей, врачей, медсестер и жителей Полтавы, которые присоединились к оказанию помощи раненых и сдавали кровь.

"Интерфакс-Украина" пишет, что правоохранительные органы и министерство обороны выясняют обстоятельства трагедии.

Взрыв в Полтаве прогремел около 09:10 утра, за две минуты до этого была объявлена воздушная тревога. Удар по городу был нанесен двумя баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание по территории учебного заведения и расположенной рядом с ним больницы. Частично разрушено одно из зданий Института связи.