Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 924-й день войны, удары по Полтаве и Львову

Министерство обороны РФ 4 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 924-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже несколько недель, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления по поводу ракетных ударов по Полтаве и Львову, где 3-4 сентября в результате российских атак были убиты десятки мирных граждан, в том числе дети. Убийство мирных украинцев в отчете минобороны РФ описано так: "3 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов, на которых осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

Далее в отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 23-й и 25-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Гоптовка, Александровка и Великие Проходы Харьковской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных, 63-й мотопехотной бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Колесниковка Харьковской Области, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили контратаку формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм гаубица М101 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 143-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Георгиевка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 670 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Украинск, Димитров и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили более 480 военнослужащих, боевая бронированная машина "MaxxPro" производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира". Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Доброволье Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 150 военнослужащих и пять автомобилей. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Берислав, Токаревка, Веровка Херсонской области и Тамарино Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 30 беспилотных летательных аппаратов".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31017 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17814 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14039 орудий полевой артиллерии и минометов, 25556 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 66500 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).