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В США введены санкции в отношении Маргариты Симоньян и телеканала RT

время публикации: 04 сентября 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 21:44
Маргаритf Симоньян
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В среду, 4 сентября, министерство финансов США сообщило о введении санкций против двух российских организаций и 10 физических лиц, среди которых главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В сообщении казначейства указывается, что санкции являются ответом на попытки Москвы повлиять на результаты президентских выборов в США в 2024 году.

В "черный список" также внесены заместители Симоньян Антон Анисимов и Елизавета Бродская, заместитель руководителя службы информационного вещания Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудника отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Государственный департамент ужесточает правила работы в отношении всей медиагруппы "Россия сегодня", включая RT, РИА Новости, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik.

Санкции введены также в отношении некоммерческой организации "Диалог", основанной правительством Москвы в 2019 году. Организация использует технологию ИИ для распространения фейковой информации.

Мир
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