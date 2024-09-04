В США введены санкции в отношении Маргариты Симоньян и телеканала RT

В среду, 4 сентября, министерство финансов США сообщило о введении санкций против двух российских организаций и 10 физических лиц, среди которых главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В сообщении казначейства указывается, что санкции являются ответом на попытки Москвы повлиять на результаты президентских выборов в США в 2024 году.

В "черный список" также внесены заместители Симоньян Антон Анисимов и Елизавета Бродская, заместитель руководителя службы информационного вещания Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудника отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Государственный департамент ужесточает правила работы в отношении всей медиагруппы "Россия сегодня", включая RT, РИА Новости, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik.

Санкции введены также в отношении некоммерческой организации "Диалог", основанной правительством Москвы в 2019 году. Организация использует технологию ИИ для распространения фейковой информации.