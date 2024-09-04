В США задержан житель Техаса, поставлявший в Иран компоненты БПЛА

76-летнему жителю Техаса Голям-Резе Гударзи, у которого есть как американское, так и иранское гражданство, и который был задержан несколько дней назад в Международном аэропорту Джоржа Буша, предъявлено обвинение в контрабанде в Иран технологий и компонентов БПЛА.

Как сообщает министерство юстиции США, контрабандист действовал на протяжении нескольких лет. Детали закупались у американских производителей и поставлялись в Иран через третьи страны – такие как Объединенные Арабские Эмираты. Нередко Гудзари провозил детали в своем багаже.

В иске отмечается, что у обвиняемого не было лицензии экспортера. В случае признания виновным Гудзари может быть приговорен к сроку до десяти лет лишения свободы, а также к штрафу в размере 250000 долларов.