Генштаб ВСУ заявил о перехвате 22 "шахедов" и семи российских ракет

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 4 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили семь российских крылатых ракет (четыре Х-101 и три "Искандер-К"), а также 22 из 29 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными.

В сообщении ВСУ отмечается, что армия РФ выпустила по целям в Украине: две аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал", две крылатые ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-101 и три крылатые ракеты "Искандер-К", а также 29 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131".

Перехваты воздушных целей осуществлялись во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.