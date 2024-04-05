Министерство юстиции РФ включило в реестр "иноагентов" писателя Михаила Веллера

Министерство юстиции РФ включило в реестр "иностранных агентов" писателя Михаила Веллера и предпринимательницу Анастасию Татулову.

В заявлении минюста сказано, что Веллер выступал против "специальной военной операции на Украине", а также "призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Татулова, заявили в министерстве, также выступала против "специальной военной операции", кроме того, "распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ".

И Веллер, и Татулова, как отмечается в сообщении, проживают за пределами России.

Михаил Веллер – писатель, автор новелл "Легенды Невского проспекта" и "Легенды Арбата", сборника рассказов "Ножик Сережи Довлатова" и романа "Приключения майора Звягина".

Анастасия Татулова – основательница сети кафе "Андерсон", проданной "Вкусвиллу" в 2023 году после массовых проверок. В 2020-2022 годах занимала должность омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства.