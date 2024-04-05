В Запорожье в результате ракетных ударов, нанесенных армией РФ, погибли три человека

В Запорожье в пятницу, 5 апреля, в результате ракетных ударов, нанесенных армией РФ, погибли три человека; 19 были ранены (четверо из них – в тяжелом состоянии). Об этом сообщает ВВС со ссылкой на городской совет Запорожья.

Среди раненых – две журналистки, корреспондентки агентства Укринформ и телеканала ТСН.

Запорожские власти говорят, что повреждены жилые дома, торговые заведения и некая "промышленная инфраструктура".