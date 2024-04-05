СМИ: в связи с угрозами Ирана закрыты десятки дипмиссий Израиля в разных странах мира

По состоянию на утро 5 апреля, в разных странах мира закрыты 28 израильских дипломатических миссий, сообщают СМИ со ссылкой на источники в МИД Израиля. Это связано с угрозами Ирана отомстить за гибель семи офицеров КСИР в результате удара по "консульству" в Дамаске.

Накануне сообщалось, что временно закрыты несколько дипломатических миссий Израиля.

Решение о закрытии посольств было принято службой безопасности министерства иностранных дел по согласованию с общей службой безопасности (ШАБАК). Сотрудников миссий попросили не приходить пока на работу, проявлять бдительность и временно не посещать места, которые могут ассоциироваться с Израилем.

1 апреля был нанесен авиаудар по зданию в Дамаске, которое иранцы называют своим "консульством". Иранский "Корпус стражей исламской революции" подтверждал гибель семи иранских офицеров в результате этого удара – генералов Мухаммада Резы Захеди и Мухаммад Хади Хаджи Рахими, а также пяти офицеров в звании от капитана до полковника Хосейна Аманоллахи, Мехди Джалалати, Мохсена Садакат, Али Ага Бабаэи и Али Салехи Розбахани. 2 апреля иранское государственное телевидение IRIB передало, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по генеральному консульству Ирана в Дамаске также погибли шесть граждан Сирии. Таким образом, Ираном было заявлено о гибели не менее 13 человек в результате этой атаки.

По информации телеканала "Аль-Арабия", главной целью атаки ВВС ЦАХАЛа в Дамаске был командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди, в прошлом отвечавший за военно-воздушные силы КСИР.

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в эфире телеканала CNN, комментируя авиаудар, заявил: "Израиль считает, что пораженной целью в Дамаске было военный штаб "Кудс" – подразделения иранского "Корпуса стражей исламской революции", ответственного за проведение диверсионных и террористических актов за пределами Ирана". Хагари подчеркнул: "По данным нашей разведки, это не было консульством или посольством... Это было здание военного назначения для подразделений "Кудс", замаскированное под гражданское".