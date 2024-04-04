Посольства Израиля в нескольких странах закрыты из-за угроз Ирана
время публикации: 04 апреля 2024 г., 20:16 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 20:20
На фоне угроз Ирана ответить на ликвидацию генералов КСИР в Дамаске, временно закрыты несколько дипломатических миссий Израиля за границей. Об этом сообщили сайт Ynet и новостная служба медиакорпорации "Кан".
Решение о закрытии посольств было принято службой безопасности министерства иностранных дел по согласованию с Общей службой безопасности. Сотрудников миссий попросили не приходить пока на работу, проявлять бдительность и временно не посещать места, которые могут ассоциироваться с Израилем.
В обоих источниках подчеркивается, что временно закрыты посольства не по всему миру, в нескольких странах.
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