Посольства Израиля в нескольких странах закрыты из-за угроз Ирана

На фоне угроз Ирана ответить на ликвидацию генералов КСИР в Дамаске, временно закрыты несколько дипломатических миссий Израиля за границей. Об этом сообщили сайт Ynet и новостная служба медиакорпорации "Кан".

Решение о закрытии посольств было принято службой безопасности министерства иностранных дел по согласованию с Общей службой безопасности. Сотрудников миссий попросили не приходить пока на работу, проявлять бдительность и временно не посещать места, которые могут ассоциироваться с Израилем.

В обоих источниках подчеркивается, что временно закрыты посольства не по всему миру, в нескольких странах.