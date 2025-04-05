x
05 апреля 2025
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 апреля 2025
|
05 апреля 2025
|
последняя новость: 18:09
05 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Раввин, уроженец Израиля, задержан в Далласе по подозрению в растлении учащегося йешивы

Сексуальное насилие
время публикации: 05 апреля 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 17:27
Раввин, уроженец Израиля, задержан в Далласе по подозрению в растлении учащегося йешивы
Kobi Gideon / FLASH90

43-летний Ицхак Меир Сабо, уроженец Израиля, директор академии "Акива Явне" и раввин в Далласе, штат Техас, задержан по подозрению в растлении учащегося йешивы. Известно, что учащемуся еще нет 18 лет.

Ицхак Меир Сабо с 2022 года также является духовным лидером общины Северного Далласа "Тиферет Исраэль". В настоящее время он отправлен в неоплачиваемый отпуск в связи с подозрениями в его адрес, сообщает Times of Israel.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook