В Белом доме подтвердили, что Нетаниягу посетит Вашингтон в ближайший понедельник

Представитель Белого дома подтвердил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетит Вашингтон в ближайший понедельник.

Ранее израильские источники сообщали, что Нетаниягу встретится с президентом США Дональдом Трампом.

В связи с предстоящей встречей министр обороны Исраэль Кац отложил запланированную поездку в Вашингтон. Источник, близкий к ситуации, подчеркнул, что "премьер-министр и министр обороны не могут одновременно находиться за границей во время войны, поэтому министр обороны отложил свою поездку, которая состоится через несколько недель".