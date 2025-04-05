В Белом доме подтвердили, что Нетаниягу посетит Вашингтон в ближайший понедельник
время публикации: 05 апреля 2025 г., 17:04 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 17:24
Представитель Белого дома подтвердил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетит Вашингтон в ближайший понедельник.
Ранее израильские источники сообщали, что Нетаниягу встретится с президентом США Дональдом Трампом.
В связи с предстоящей встречей министр обороны Исраэль Кац отложил запланированную поездку в Вашингтон. Источник, близкий к ситуации, подчеркнул, что "премьер-министр и министр обороны не могут одновременно находиться за границей во время войны, поэтому министр обороны отложил свою поездку, которая состоится через несколько недель".
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