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Мир

Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной

время публикации: 05 августа 2024 г., 01:46 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 01:46
Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной
AP Photo/Moustapha Diallo, File

В воскресенье, 4 августа, власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке вооруженных сепаратистов. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Это решение было принято после комментариев представителя военной разведки Украины Андрея Юрасова и посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова. По мнению Мали, первый из них признал причастность Украины к гибели бойцов ЧВК "Вагнер", поддерживающих правительственные войска, а второй – открыто поддержал терроризм.

В официальном заявлении, опубликованной властями, указывается, что украинские власти не осудили и не опровергли эти заявления.

Власти Мали напоминают, что до этого они придерживались нейтральной позиции по российско-украинскому конфликту.

Мир
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