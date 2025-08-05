Доходы от "Сараевской Агады" будут пущены на помощь палестинцам

Национальный музей Боснии и Герцеговины сообщил, что передаст палестинскому народу все доходы от самого ценного экспоната его коллекции – так называемой "Сараевской Агады", – еврейского манускрипта, написанного в XIII веке н.э. в Барселоне.

Речь идет о доходах от тиража книги "Сараевская Агада – искусство и история", а также от продажи билетов на посвященную книге экспозицию, заявляет учреждение культуры, обвиняя Израиль в геноциде палестинцев.

"Средства будут использованы для поддержки палестинцев, страдающих от систематического, просчитанного и хладнокровного террора, ответственность за который несет не только Израиль, но и те, кто поддерживают или оправдывают эти бессовестные действия", – говорится в украшенном палестинским флагом заявлении музея.

Музей также обвинил Израиль в целенаправленном уничтожении культурной и религиозной идентичности мусульман и христиан Палестины.

С резким осуждением действий музея выступило множество еврейских организаций. "Агада рассказывает историю стойкости евреев перед лицом преследований. Это часть еврейской истории, и она не должна быть превращена в орудие борьбы с Израилем", – говорится в цитируемом Jerusalem Post заявлении "Бнай-Брит".