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Глава Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам тюрьмы

Молдова
время публикации: 05 августа 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 14:40
Глава Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам тюрьмы
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Суд Кишинева приговорил к семи годам заключения Евгению Гуцул, главу Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы, по делу о финансировании партии "Шор", объявленной вне закона.

Гуцул также предстоит выплатить 40 миллионов леев (более двух миллионов долларов) – средства, которые, согласно постановлению суда, использовались для незаконного финансирования партии. Отметим, что прокуратура добивалась девяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, с 2019 по 2022 год она Гуцул получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м. Партия названа в честь ее лидера, родившегося в Израиле предпринимателя и политика Илана Шора.

"Это приговор всей демократической системе Молдавии, попытка запугать жителей Гагаузии. Президент Майя Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными", – заявила осужденная.

Мир
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