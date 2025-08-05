Поставки жителям Газы гуманитарной помощи из Чечни будет курировать Адам Кадыров

В Грозном состоялась рабочая встреча по вопросам координации гуманитарной помощи жителям палестинских территорий. Куратором направления гуманитарной помощи от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров – сын главы республики.

Центральной темой обсуждения, сообщает ГТРК "Вайнах", стало возобновление сбора гуманитарной помощи для сектора Газа, ранее приостановленного для уточнения логистики её доставки. По итогам совещания было принято решение о возобновлении сбора пожертвований, которые будут направлены жителям Газы в виде продуктов питания, медикаментов и иных необходимых товаров.

"Глава нашей республики Рамзан Ахматович Кадыров никогда не остаётся в стороне, когда беда касается мусульман. Его личное участие и постоянное внимание к судьбе палестинского народа – это пример подлинного братства и сострадания", – заявил глава Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Администрации Главы Чечни Аслан Абдулаев.