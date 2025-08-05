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Мир

Экс-президент Бразилии отправлен под домашний арест

Дональд Трамп
Бразилия
время публикации: 05 августа 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 09:12
Экс-президент Бразилии переведен под домашний арест
AP Photo/Bruna Brado

Судья Верховного суда Бразилии Александр ди Мораеc принял постановление о переводе под домашний арест бывшего президента Жаира Болсонару. Ему запретили доступ к мобильным устройствам и ограничили круг лиц, с которым он может общаться. Ранее политик носил электронный браслет.

Причиной этого стало нарушение 70-летним политиком запрета на использование социальных сетей. 3 августа Болсонару выступил с обращением к своим сторонникам по интернету. Фрагменты этого выступления разошлись в сети. Суд постановил, что речь идет о попытке оказать давление не следствие.

Болсонару обвиняется в заговоре с целью свержения своего преемника Луиса Инасиу Лулы да Силвы после своего поражения на выборах в 2022 году. Это квалицировано как попытка уничтожить законный демократический правопорядок.

Около месяца назад президент США Дональд Трамп назвал действия властей Бразилии в отношении экс-президента "охотой на ведьм" и потребовал прекратить разбирательство.

"Они преследовали его день за днем, ночь за ночью, месяц за месяцем, год за годом. Он ни в чем не виноват, кроме того, что боролся за свой народ. Я знаю Жаира Болсонару, и он был сильным лидером, который действительно любит свою страну", – написал Трамп.

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