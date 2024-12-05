x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 14:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 14:26
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Лучшие города мира для проживания: лидирует Цюрих, Израиль за пределами ТОП-100

Туризм
время публикации: 05 декабря 2024 г., 13:31 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 14:27
Лучшие города мира для проживания: лидирует Цюрих, Израиль за пределами ТОП-100
Wikipedia.org. Фото: CEphoto, Uwe Aranas / © CEphoto, Uwe Aranas

Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг лучших городов мира для проживания.

В первой десятке города Швейцарии, Австрии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов, Канады, Германии: Цюрих, Вена, Женева, Копенгаген, Окленд, Амстердам, Ванкувер, Франкфурт, Берн и Базель.

В первой сотне не нашлось места для израильских городов. Лучшими городами Ближнего Востока названы Дубай и Абу Даби (ОАЭ), 83-е и 85-е места, соответственно.

Худшими городами для проживания были названы Триполи (Ливия), Уагадугу (Буркина-Фасо), Киншаса (ДР Конго), Дамаск (Сирия), Нджамена (Чад), Порт-о-Пренс (Гаити), Сана (Йемен), Банги (ЦАР), Багдад (Ирак), Хартум (Судан).

При составлении рейтинга учитывались следующие параметры: климат, медицинское обслуживание и соблюдение санитарных норм, удаленность и коммуникации, политическая и социальная среда, уровень насилия и преступности.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook