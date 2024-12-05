Украина – Германия. Дружба на миллиарды? Видеокомментарий Михаила Шейтельмана

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

На этой неделе Киев посетил канцлер Германии Олаф Шольц, который объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 150 миллионов евро. Это лишь часть годового объема помощи Германии, которая с начала войны уже предоставила Украине вооружения и ресурсы на сумму около 8 миллиардов евро. В новый пакет вошли системы ПВО IRIS-T, танки Leopard и боеприпасы.

Тем временем на фоне возможных изменений политики США в случае возвращения Дональда Трампа, Европа готовится усилить свою финансовую и военную поддержку Украины. Одним из решений стало выделение Украине ежемесячно 1,75 миллиарда евро из замороженных российских активов в 2025 году.

Как изменится роль Европы в поддержке Украины и что это значит для будущего конфликта – смотрите в нашем новом видео.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров "Не такой, как Тиньков", документальной антиутопии "Эффект летучей мыши" и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала "Непечатное".

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале "Непечатное. Говорим о главном".