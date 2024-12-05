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Мир

Ynet: израильская делегация посетила Россию для переговоров

Россия
Сирия
Заложники
Владимир Путин
время публикации: 05 декабря 2024 г., 23:51 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 23:55
Ynet: делегация Израиля посетила Россию для переговоров
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Сайт Ynet вечером 5 декабря сообщил о визите израильской делегации в Россию. По данным этого издания, в ходе переговоров обсуждалась тема удерживаемых в Газе заложников, с акцентом на похищенных, имеющих гражданство России.

Переговоры также были посвящены ситуации в Сирии.

Отметим, что никаких других подробностей не сообщается. Нет информации и о составе делегации и о том, когда состоялся визит.

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