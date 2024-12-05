Ynet: израильская делегация посетила Россию для переговоров
время публикации: 05 декабря 2024 г., 23:51 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 23:55
Сайт Ynet вечером 5 декабря сообщил о визите израильской делегации в Россию. По данным этого издания, в ходе переговоров обсуждалась тема удерживаемых в Газе заложников, с акцентом на похищенных, имеющих гражданство России.
Переговоры также были посвящены ситуации в Сирии.
Отметим, что никаких других подробностей не сообщается. Нет информации и о составе делегации и о том, когда состоялся визит.