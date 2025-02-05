Стрельба в метро в Брюсселе, идет розыск злоумышленников
время публикации: 05 февраля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 13:28
Днем 5 февраля двое вооруженных мужчин открыли огонь на станции метро Клемансо в районе Андерлехт в Брюсселе, столице Бельгии.
Стрелявшие, которые скрылись вскоре после беспорядочного обстрела, были вооружены автоматическим оружием. В результате обстрела никто не пострадал.
Власти Бельгии не подтверждают сообщения о теракте. Полиция заявляет, что инцидент "мог быть связан с наркотиками".