Стрельба в метро в Брюсселе, идет розыск злоумышленников

Днем 5 февраля двое вооруженных мужчин открыли огонь на станции метро Клемансо в районе Андерлехт в Брюсселе, столице Бельгии.

Стрелявшие, которые скрылись вскоре после беспорядочного обстрела, были вооружены автоматическим оружием. В результате обстрела никто не пострадал.

Власти Бельгии не подтверждают сообщения о теракте. Полиция заявляет, что инцидент "мог быть связан с наркотиками".