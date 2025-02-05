Стрельба в спецшколе в Швеции: 11 погибших, стрелок мертв. Убийца был "замкнутым человеком"

Утром 5 февраля стало известно, что полиция подтвердила гибель 11 человек в результате стрельбы в в образовательном центре Campus Risbergska в Эребру, в центральной части Швеции. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на представителя полиции Габриэля Хеннинга.

Около 15 человек получили ранения. Есть тяжелораненые, число жертв может возрасти.

Начальник местной полиции Роберто Эйд Форест сообщил журналистам, что стрелявший мертв. По его словам, это 35-летний местный житель, который ранее не попадал в поле зрения полиции и не был связан с какими-либо криминальными структурами. Мотив нападения выясняется. Предполагается, что стрелявший действовал в одиночку, у него была лицензия на огнестрельное оружие, отмечает AP.

Официально имя стрелявшего еще не было названо. По информации Aftonbladet, это был замкнутый человек с возможными проблемами с коммуникацией, отстранившийся от родных, не имевший работы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал случившееся в Эребру самым страшным массовым расстрелом в истории Швеции, отмечает "Интерфакс".

Школа Campus Risbergska предоставляет возможность получить начальное и среднее образование взрослым в возрасте от 20 лет, проводит курсы шведского языка для иностранцев, организует специальные программы для лиц с ограниченными возможностями.

Стрельба в школе началась в середине дня 4 февраля, когда многие учащиеся уже покинули кампус после госэкзамена. Во время инцидента часть людей оставалась в помещениях, затем была проведена эвакуация.