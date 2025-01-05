Генштаб ВСУ: сбит 61 из 103 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачен 61 украинский БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 5 января 2025 года российские военные выпустили по Украине 103 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 61 беспилотник, запущенных российскими военными. Еще 42 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.

В Харьковской области повреждены несколько частных домов из-за падения сбитого ударного БПЛА. Есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 5 января на территории Российской Федерации был уничтожен и перехвачен 61 украинский БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Орловской областей. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводили ограничения на полеты.