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    В мире

    По время парада в Иллинойсе убиты шесть человек, задержан подозреваемый

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    По время парада в Иллинойсе убиты шесть человек, задержан подозреваемый
    Highland Park police department

    По уточненным данным, жертвами стрельбы в Хайленд-Парке (около Чикаго, штат Иллинойс) во время празднования Дня независимости США стали шесть человек, десятки людей получили ранения.

    Полиция объявила о задержании подозреваемого: 22-летнего Роберта Кримо III. Он взят под стражу "без происшествий" на 41-м шоссе, сопротивления не оказывал. Задержанный доставлен в полицейский участок Хайленд-Парка.

    Свидетели говорят, что подозреваемый является жителем Хайленд-Парка.

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    По версии полиции, огонь велся с крыши дома из винтовки. Каковы были мотивы преступника, неясно.

    По предварительным данным, от двух до четырех погибших в результате стрельбы по участникам парада в Хайленд-Парке (около Чикаго, штат Иллинойс) во время празднования Дня независимости США – евреи.

    При этом консульство Израиля в Чикаго заявляет, что среди погибших нет израильских граждан.

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    Полиция Иллинойса считает, что евреи не были осознанными целями стрелявшего, то есть нападение не было антисемитским.

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