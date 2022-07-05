По время парада в Иллинойсе убиты шесть человек, задержан подозреваемый

По уточненным данным, жертвами стрельбы в Хайленд-Парке (около Чикаго, штат Иллинойс) во время празднования Дня независимости США стали шесть человек, десятки людей получили ранения.

Полиция объявила о задержании подозреваемого: 22-летнего Роберта Кримо III. Он взят под стражу "без происшествий" на 41-м шоссе, сопротивления не оказывал. Задержанный доставлен в полицейский участок Хайленд-Парка.

Свидетели говорят, что подозреваемый является жителем Хайленд-Парка.

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По версии полиции, огонь велся с крыши дома из винтовки. Каковы были мотивы преступника, неясно.

По предварительным данным, от двух до четырех погибших в результате стрельбы по участникам парада в Хайленд-Парке (около Чикаго, штат Иллинойс) во время празднования Дня независимости США – евреи.

При этом консульство Израиля в Чикаго заявляет, что среди погибших нет израильских граждан.

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Полиция Иллинойса считает, что евреи не были осознанными целями стрелявшего, то есть нападение не было антисемитским.