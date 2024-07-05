x
05 июля 2024
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июля 2024
|
05 июля 2024
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Гособвинение в РФ запросило по шесть лет колонии режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

время публикации: 05 июля 2024 г., 13:45 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 13:53
Гособвинение в РФ запросило по шесть лет колонии режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук
AP Photo/Dmitry Serebryakov

В пятницу, 5 июля, было объявлено, что в РФ государственное обвинение попросило назначить по шесть лет колонии общего режима режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по уголовному делу об "оправдании терроризма" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщила защита обвиняемых.

Уголовное дело Беркович и Петрийчук рассматривается во Втором Западном окружном военном суде. По ходатайству гособвинения, которое заявило об якобы имевших место угрозах в адрес участников дела, в настоящее время процесс проходит в закрытом режиме.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об "оправдании терроризма". Были проведены обыски. Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол", поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии "Золотая маска". В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным "женихам", оказываясь в пекле террористических войн.

Беркович и Петрийчук не признают вину. Многие российские деятели искусства выступили в их защиту.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 мая 2024

В Москве начался суд над режиссером Женей Беркович и драматургом Светланой Петрийчук
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 23 января 2024

Чулпан Хаматова и рэп-исполнители положили на музыку стихи, зачитанные в суде Женей Беркович
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 08 июля 2023

Муратов: по делу Жени Беркович и Светланы Петрийчук будет проведена новая экспертиза