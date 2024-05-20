В Москве начался суд над режиссером Женей Беркович и драматургом Светланой Петрийчук

Второй Западный окружной военный суд Москвы начал рассмотрение по существу дела режиссера Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Заседание суда началось в 10 утра и продолжалось до 20:30. За это время суд успел заслушать двух свидетелей. После того, как выяснилось, что были нарушены правила содержания под стражей, заседание было отложено до утра 21 мая.

Текстовую трансляцию из зала суда вел сайт "Медиазона".

В первый день суда прокурор Екатерина Денисова зачитала обвинительное заключение. Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля "Фенист Ясный Сокол" о девушках из России, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию.

По версии обвинения, Петрийчук, "разделяя крайне агрессивные идеологии ислама" и имея положительное мнение об "Исламском государстве", написала пьесу, содержащую признаки оправдания и пропаганды терроризма.

В обвинительном заключении утверждается, что Беркович, поставив спектакль, публично "признала идеологию терроризма правильной".

Ни Беркович, ни Петрийчук вину не признают. Обе говорили, что их целью было предупредить распространение агрессивных идей.