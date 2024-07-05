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Мир

Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

время публикации: 05 июля 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 14:30
Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании
AP Photo/Kin Cheung

61-летний лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от короля Карла III (Чарльза), сообщает Букингемский дворец.

Ранее Риши Сунак объявил, что Сунак пояснил, что уйдет с поста лидера консерваторов, "как только будет подобрана подходящая замена". Он пожелал удачи лидеру лейбористов и будущему премьер-министру Киру Стармеру и его семье.

В Великобритании 4 июля прошли парламентские выборы. Утром 5 июля было объявлено: Лейбористская партия преодолела необходимый для парламентского большинства порог в 326 мест, лидер лейбористов Кир Стармер станет следующим премьер-министром.

Причиной поражения Консервативной партии стал экономический кризис, в немалой степени спровоцированный выходом Великобритании из Евросоюза, а также общая невнятность политики и неспособность к принятию решений. Нынешний глава правительства Риши Сунак провалил избирательную кампанию.

Лейбористы пришли к власти под лозунгом национального возрождения. Стармер уже показал, что умеет проводить жесткую политику, когда смог очистить партию от антисемитизма, расцветшего при его предшественнике Джереми Корбине. Он также поддержал Израиль после нападения ХАМАСа 7 октября. Супруга Кира Стармера – Виктория Александер – выросла в семье еврея, родители которого были родом из Польши, ее мать тоже приняла иудаизм. Некоторые ее родственники живут в Израиле. Кир Стармер называет себя атеистом, но с женой и детьми посещает синагогу либерального иудаизма.

Мир
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