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Лейбористы победили на выборах в Великобритании, следующим премьером станет Кир Стармер

время публикации: 05 июля 2024 г., 08:02 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 08:09
Лейбористы победили на выборах в Великобритании, следующим премьером станет Кир Стармер
AP Photo/Kin Cheung

В Великобритании 4 июля прошли парламентские выборы. Утром 5 июля было объявлено: Лейбористская партия преодолела необходимый для парламентского большинства порог в 326 мест, лидер лейбористов Кир Стармер станет следующим премьер-министром.

Действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение и поздравил Стармера с победой.

В свою очередь, Кир Стармер заявил о готовности Великобритании к переменам.

Причиной поражения Консервативной партии стал экономический кризис, в немалой степени спровоцированный выходом Великобритании из Евросоюза, а также общая невнятность политики и неспособность к принятию решений. Нынешний глава правительства Риши Сунак провалил избирательную кампанию.

Лейбористы пришли к власти под лозунгом национального возрождения. Стармер уже показал, что умеет проводить жесткую политику, когда смог очистить партию от антисемитизма, расцветшего при его предшественнике Джереми Корбине. Он также поддержал Израиль после нападения ХАМАСа 7 октября.

Мир
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