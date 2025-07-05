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DHS: депортируемый из США преступник во время полета начал поедать части собственного тела

США
время публикации: 05 июля 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 09:30
DHS: депортируемый из США преступник во время полета начал поедать части собственного тела
AP Photo/Alex Brandon

Представитель Министерства внутренней безопасности (DHS) Кристи Ноэм рассказала на пресс-конференции, проводимой совместно с президентом Дональдом Трампом во Флориде, о недавнем инциденте, в ходе которого был отменен депортационный рейс, сообщает Jfeed.

Преступник, подлежащий депортации и находившийся в наручниках, во время полета начал поедать части собственного тела. Рейс был прерван, после посадки мужчина был госпитализирован.

Его имя не сообщается, однако, по данным правоохранительных органов, в досье депортируемого описаны случаи проявления им каннибализма.

СМИ, в частности Firstpost, обращают внимание на то, что Ноэм утверждала, что речь идет об иммигранте-нелегале и иллюстрировала этой историей заявление о том, что "среди нелегалов немало людей, которым не место на улицах рядом с детьми".

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