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Мир

Самолет компании Ryanair загорелся в аэропорту острова Майорка

Авиация
Авиакатастрофа
время публикации: 05 июля 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 13:59
Самолет компании Ryanair загорелся в аэропорту острова Майорка
AP Photo/Armando Franca

Самолет компании Ryanair загорелся в аэропорту испанского острова Майорка. В результате инцидента пострадали 18 человека, шестеро из них были госпитализированы.

После сообщения о пожаре на борту самолет совершил посадку, после чего сразу же был активирован установленный протокол действий в таких случаях. На место происшествия были направлены две мобильные реанимации и две обычные машины скорой помощи.

Пассажиров эвакуировали, однако некоторые из них, выбравшись на крыло самолета, самостоятельно спрыгнули на землю.

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