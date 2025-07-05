Самолет компании Ryanair загорелся в аэропорту острова Майорка

Самолет компании Ryanair загорелся в аэропорту испанского острова Майорка. В результате инцидента пострадали 18 человека, шестеро из них были госпитализированы.

После сообщения о пожаре на борту самолет совершил посадку, после чего сразу же был активирован установленный протокол действий в таких случаях. На место происшествия были направлены две мобильные реанимации и две обычные машины скорой помощи.

Пассажиров эвакуировали, однако некоторые из них, выбравшись на крыло самолета, самостоятельно спрыгнули на землю.