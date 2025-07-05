Самолет компании Ryanair загорелся в аэропорту острова Майорка
время публикации: 05 июля 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 13:59
Самолет компании Ryanair загорелся в аэропорту испанского острова Майорка. В результате инцидента пострадали 18 человека, шестеро из них были госпитализированы.
После сообщения о пожаре на борту самолет совершил посадку, после чего сразу же был активирован установленный протокол действий в таких случаях. На место происшествия были направлены две мобильные реанимации и две обычные машины скорой помощи.
Пассажиров эвакуировали, однако некоторые из них, выбравшись на крыло самолета, самостоятельно спрыгнули на землю.