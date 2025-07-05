Генштаб ВСУ заявил об ударе по военному аэродрому "Борисоглебск"
время публикации: 05 июля 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 10:16
Генштаб ВСУ заявил об ударе по военному аэродрому "Борисоглебск". На этом военном аэродроме в Воронежской области базируются российские истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ.
В результате удара в ночь на субботу, 5 июля, был поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, и вероятно, другие самолеты, утверждают украинские военные.
Российская сторона не комментировала сообщение об атаке на аэродром.