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Мир

Генштаб ВСУ заявил об ударе по военному аэродрому "Борисоглебск"

Война в Украине
Украина
время публикации: 05 июля 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 10:16
Генштаб ВСУ заявил об ударе по военному аэродрому "Борисоглебск" (иллюстрация)
Соцсети

Генштаб ВСУ заявил об ударе по военному аэродрому "Борисоглебск". На этом военном аэродроме в Воронежской области базируются российские истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

В результате удара в ночь на субботу, 5 июля, был поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, и вероятно, другие самолеты, утверждают украинские военные.

Российская сторона не комментировала сообщение об атаке на аэродром.

Мир
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