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Мир

Трамп: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто к следующей неделе

Газа
Война "Железные мечи"
Дональд Трамп
время публикации: 05 июля 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 06:42
Трамп: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто к следующей неделе
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что соглашение о прекращении огня в секторе Газы может быть достигнуто к следующей неделе, передает Reuters.

Трамп отметил, что ХАМАС отреагировал в "позитивном духе" на предложение о прекращении огня в Газе, выдвинутое при посредничестве США.

При этом Трамп отметил, что пока не был проинформирован о текущем состоянии переговоров.

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