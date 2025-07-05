Трамп: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто к следующей неделе
время публикации: 05 июля 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 06:42
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что соглашение о прекращении огня в секторе Газы может быть достигнуто к следующей неделе, передает Reuters.
Трамп отметил, что ХАМАС отреагировал в "позитивном духе" на предложение о прекращении огня в Газе, выдвинутое при посредничестве США.
При этом Трамп отметил, что пока не был проинформирован о текущем состоянии переговоров.