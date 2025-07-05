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Мир

Наводнение в Техасе: десятки погибших и пропавших без вести, среди них дети

США
Наводнение
время публикации: 05 июля 2025 г., 06:01 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 06:07
Наводнение в Техасе: десятки погибших и пропавших без вести, среди них дети
AP Photo/Eric Gay

Не менее 24 человек погибли в результате наводнения в американском штате Техас, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Судя по имеющимся данным, среди погибших есть дети. Не менее 20 человек из летнего лагеря для девочек считаются пропавшими без вести.

Ведутся поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления задействована Береговая охрана США.

Мир
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