В КНДР поднят новейший эсминец, завалившийся набок на глазах у Ким Чен Ына

В КНДР проведена операция по возвращению в вертикальное положение эсминца, который завалился на бок при спуске со стапеля около двух недель назад. Об этом свидетельствуют данные спутниковой съемки. Объем повреждений на корабле остается неизвестным.

Напомним: 21 мая на верфи в порту Чхончжин при спуске на воду потерпел крушение корабль водоизмещением 5000 тонн. Спуск осуществлялся боковым методом. Корма преждевременно сошла с салазок, днище судна было повреждено, и носовая часть не смогла сойти со стапеля. В результате корабль лег на бок.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, был разъярен. "Причиной этого стала преступная халатность. Мы не потерпим подобного. Безответственность причастных будет разбираться на июльском пленуме партии", – сообщил корейский диктатор. Работникам верфи дано задание восстановить к пленуму плавучесть корабля.

По подозрению в причастности к крушению арестованы по меньшей мере четыре человека. Среди них три высокопоставленных сотрудника верфи и заместитель директора Департамента военной промышленности Трудовой партии Кореи Ри Хён Сон. Согласно сообщениям СМИ, именно он – главный ответственный за аварию.