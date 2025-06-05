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Мир

Армия РФ атаковала "шахедами" Прилуки: пять погибших, в их числе годовалый ребенок

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 05 июня 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 12:29
Армия РФ атаковала "шахедами" Прилуки: пять погибших, в их числе годовалый ребенок
Пресс-служба Генпрокуратуры Украины

В ночь на 5 июня армия РФ нанесла удар по городу Прилуки Черниговской области Украины. В результате атаки с применением БПЛА-камикадзе погибли пять человек, в их числе годовалый мальчик, его мать и бабушки, ранения разной степени тяжести получили восемь человек, сообщает генеральная прокуратура Украины.

Уничтожены и повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, а также автомобили.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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