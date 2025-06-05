Армия РФ атаковала "шахедами" Прилуки: пять погибших, в их числе годовалый ребенок
время публикации: 05 июня 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 12:29
В ночь на 5 июня армия РФ нанесла удар по городу Прилуки Черниговской области Украины. В результате атаки с применением БПЛА-камикадзе погибли пять человек, в их числе годовалый мальчик, его мать и бабушки, ранения разной степени тяжести получили восемь человек, сообщает генеральная прокуратура Украины.
Уничтожены и повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, а также автомобили.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.