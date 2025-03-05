Банки помогут российским властям найти уехавших из страны

Российские власти намерены обязать банки и другие финансовые организации запрашивать у клиентов информацию об их местонахождении, если они увидят, что те пользуются услугами с территории другого государства.

Как передает РБК, соответствующий проект постановления правительства разработало министерство финансов совместно с Росфинмониторингом, Банком России и Федеральной налоговой службой.

Согласно действующему законодательству, налоговыми резидентами России признаются физические лица, которые фактически находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, независимо от наличия гражданства или вида на жительство.

В министерстве финансов утверждают, что напрямую данные геолокации не будут являться основанием для автоматического признания или непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, а станут основанием запросить у клиента обновление информации.

Однако Moscow Times напоминает: президент России Владимир Путин утвердил "Стратегию противодействия экстремизму", предусматривающую создание государственной базы уехавших из страны граждан. Правоохранители должны будут выявлять физлиц и организации, причастные к "экстремистской деятельности", а также каналы их финансирования.

Напомним, что в перечень "экстремистов и террористов" власти РФ недавно внесли, например, поэтессу Веру Полозкову и оппозиционного деятеля Леонида Гозмана.