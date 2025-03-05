В Пакистане арестован организатор теракта в аэропорту Кабула, он будет выдан США

Службы безопасности Пакистана задержали одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане и Пакистане Мохаммада Шарифуллу. Это удалось сделать благодаря информации, переданной ЦРУ.

Согласно материалам следствия, Шарифулла был одним из организаторов теракта в аэропорту Кабула во время эвакуации американских солдат в августе 2021 года. Взрывы унесли жизни 170 афганцев и 13 американских морских пехотинцев.

Джихадист будет передан США и предстанет перед американским судом. "Я рад сообщить, что мы арестовали террориста, ответственного за это злодеяние, и благодарю власти Пакистана за помощь", – сказал президент США Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу.