Президент Мальдив побил рекорд Зеленского

Президент Мальдив Мохамед Муиззу провел пресс-конференцию, которая продолжалась 14 часов и 54 минуты. Как отмечает его канцелярия, тем самым он побил рекорд, установленный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мероприятие было приурочено к Международному дню свободы СМИ, отмечаемому 3 мая. "Глава государства признал критически важную роль прессы в обществе и подчеркнул необходимость сбалансированной, непредвзятой и опирающейся на факты журналистской работы", – говорится в сообщении канцелярии Муиззу.

На пресс-конференцию были приглашены более 20 журналистов. Им предложили еду и напитки. Президент ответил на широкий круг вопросов, в том числе – заданных простыми гражданами. Также отмечается, что Мальдивы поднялись на две позиции в рейтинге свободы прессы – с 106 на 104 место.

В 2019 году, вскоре после вступления в должность, президент Зеленский провел 14-часовую пресс-конференцию и ответил примерно на 500 вопросов. Предыдущий рекорд принадлежал белорусскому лидеру Александру Лукашенко и составлял семь часов.