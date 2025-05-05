x
05 мая 2025
|
последняя новость: 11:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2025
|
05 мая 2025
|
последняя новость: 11:09
05 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Папа Франциск завещал превратить свой "папамобиль" в клинику для детей Газы

Газа
время публикации: 05 мая 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 09:58
Папа Франциск завещал превратить свой "папамобиль" в клинику для детей Газы
AP Photo/Omar Havana

Одним из последних желаний покойного Папы Римского Франциска было переделать один из его "папамобилей" в мобильную клинику и передать в сектор Газы, чтобы оказывать помощь палестинским детям. Об этом сообщает официальный вестник Ватикана.

Речь идет об автомобиле, который понтифик использовал во время визита на Святую Землю в 2014 году. Он передан благотворительной организации Caritas, которая уже начала его переоборудование. "Это просто машина, это свидетельство, что мир не забыл о страданиях детей в Газе", – заявил глава организации Caritas Sweden Петер Брюне.

"Дети – это статистка. Это лица. Имена. Истории. Каждый из низ священен", – говорил папа.

На всем протяжении понтификата покойный глава римско-католической церкви высказывал солидарность с палестинцами. Он неоднократно выступал с резкой критикой Израиля и призывал к прекращению огня в секторе Газы. Последнее такое обращение было сделано на Пасху 2025 года, за день до смерти.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 апреля 2025

В Ватикане 7 мая начнутся выборы нового Папы Римского
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 апреля 2025

Объявлена дата похорон Папы Франциска, среди прибывающих глав государств – Трамп и Зеленский
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 апреля 2025

Скончался Папа Римский Франциск
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2024

Папа Римский обвинил израильских солдат в убийстве детей
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 декабря 2024

Рождественский вертеп в Ватикане: Папа Франциск поклонился Иисусу-"палестинцу"