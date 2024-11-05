КНДР "приветствовала" президентские выборы в США запуском баллистических ракет

В день президентских выборов в США КНДР осуществила запуск семи баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Ракеты преодолели расстояние в 400 километров, после чего упали в море.

Предыдущий ракетный запуск Северная Корея осуществила 31 октября. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты СМИ КНДР назвали обновлением рекорда мощности стратегической ракеты.

"Это справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, угрожающим безопасности республики", – заявил тогда глава КНДР Ким Чен Ын.