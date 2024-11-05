x
05 ноября 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2024
|
05 ноября 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

КНДР "приветствовала" президентские выборы в США запуском баллистических ракет

время публикации: 05 ноября 2024 г., 14:55 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 14:55
КНДР "приветствовала" президентские выборы в США запуском баллистических ракет
AP Photo/Lee Jin-man

В день президентских выборов в США КНДР осуществила запуск семи баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Ракеты преодолели расстояние в 400 километров, после чего упали в море.

Предыдущий ракетный запуск Северная Корея осуществила 31 октября. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты СМИ КНДР назвали обновлением рекорда мощности стратегической ракеты.

"Это справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, угрожающим безопасности республики", – заявил тогда глава КНДР Ким Чен Ын.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 ноября 2024

Korean Herald: Россия расплачивается рисом за военную помощь Северной Кореи
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 октября 2024

В КНДР осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты