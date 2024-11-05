Korean Herald: Россия расплачивается рисом за военную помощь Северной Кореи

Как сообщает газета Korean Herald, сотрудничество с Россией позволило руководству КНДР решить продовольственную проблему – самую острую из стоящих перед пхеньянским режимом. В обмен на солдат Россия поставила в Северную Корею 700 тысяч тонн риса – в семь раз больше, чем отправляла ранее.

Источником этой информации стал депутат парламента Ви Сон Лак, бывший посол Южной Кореи в России. По его словам, это около 17% годовых потребностей КНДР в рисе. Отправка в Россию артиллерийских снарядов позволяет Северной Корее избежать торгового дефицита.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи полагает, что Россия также предоставила КНДР доступ к ракетным технологиям. Не исключается, что Москва взяла на себя обязательство оказать военную помощь Пхеньяну в случае войны на Корейском полуострове.

Военное сотрудничество двух стран стало подспорьем для экономики КНДР еще в одном аспекте. Каждый из 10000 направленных в Россию солдат получает 2000 долларов в месяц. Это составляет 240 миллионов долларов в год.