Суд в Москве освободил Бориса Шпигеля от отбывания наказания

Преображенский суд Москвы по состоянию здоровья освободил от отбывания наказания бывшего российского сенатора Бориса Шпигеля, сообщает ТАСС.

Как сообщил адвокат Олег Сорокин, представители прокуратуры попросили суд удовлетворить просьбу осужденного бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля и его защитников об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья

Борис Шпигель ранее неоднократно заявлял, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Из-за его состояния здоровья процесс проходил по видеосвязи из СИЗО. Он постоянно находился в больнице при следственном изоляторе.

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего сенатора Бориса Шпигеля к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в даче взятки тогдашнему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву (который был приговорен к 12 годам колонии строгого режима). Подсудимые свою вину не признали.

Была осуждена и жена бывшего сенатора Евгения Шпигель, ее приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Еще три фигуранта дела были приговорены к 7,5-8,5 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, Шпигель, возглавлявший корпорацию "Биотек", давал Белозерцеву взятки на сумму 31 млн рублей за получение госконтрактов для своей компании. Речь идет о тендерах для региональных учреждений здравоохранения на поставку и хранение медицинских препаратов.