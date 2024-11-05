Митинг со звездами: Харрис завершила избирательную кампанию выступлением в Филадельфии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис завершила предвыборную компанию митингом на площади у Филадельфийского художественного музея. Филадельфия – крупнейший город Пенсильвании, самого густонаселенного из ключевых штатов.

В митинге, собравшем около 30000 человек, приняло участие немало знаменитостей, выступивших в поддержку Харрис, в том числе Леди Гага, Опра Уинфри, Рики Мартин. "Завтра женщины сыграют важную роль. Я всем сердцем с сильными, упорными женщинами, которые сделали меня той, кто я есть", – сказала Леди Гага.

Харрис в своем выступлении отметила, что нынешние выборы могут завершиться с самым близким результатом в истории. "Каждый в Пенсильвании должен проголосовать. Пенсильвания, ты решишь исход этих выборов", – заявила она.

Кандидат в президенты от Демократической партии не упомянула своего республиканского соперника. "Сегодня мы закончим то, что начали – с оптимизмом, энергией и радостью. Мы знаем, что мы, народ, обладаем силой определить наше будущее", – сказала Харрис.