Суд разрешил Илону Маску продолжить "предвыборную лотерею" с миллионным призом

Суд Филадельфии отверг иск окружного прокурора города Ларри Краснера, потребовавшего запретить предприниматели Илону Маску ежедневно разыгрывать миллион долларов между зарегистрированными избирателями, которые подпишут петицию в поддержку свободы слова и права граждан на ношение оружия.

Инициатива Маска направлена на мобилизацию избирателей в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. Петиция распространяется в семи ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине.

Созданный Маском Комитет политических действий уже раздал таким образом 17 миллионов долларов. Представители Краснера заявили, что Маск пытается таким образом повлиять на результаты выборов и что речь идет о незаконной лотерее.

Представитель Маска Энди Тейлор утверждал, что речь идет не о шансе на выигрыш, а о возможности заработка. Он также подчеркнул, что петиция направлена в поддержку демократических свобод, а не кандидата в президенты.