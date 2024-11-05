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Выборы в США: положение в ключевых штатах

время публикации: 05 ноября 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 10:38
Выборы в США: положение в ключевых штатах
AP Photo/Matt Freed

В день выборов президента США особое внимание привлечено к так называемым ключевым штатам, в которых ни у одного из кандидатов нет заметного преимущества. Именно эти штаты определят, кто станет следующим обитателем Белого дома – демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп.

Самый крупный из них – Пенсильвания, делегирующий в коллегию выборщиков 19 человек. Согласно последним опросам, здесь между кандидатами наблюдается полное равенство. В Неваде (6 выборщиков) преимущество Трампа составляет менее 1%.

С преимуществом в 1% бывший президент ведет в Джорджии (16 выборщиков) и Северной Каролине (16 выборщиков). В Аризоне (11 выборщиков) преимущество Трампа составляет 2%.

Вице-президент Камала Харрис лидирует только в двух ключевых штатах, причем в обоих ее преимущество составляет 1%. Это Мичиган (15 выборщиков) и Висконсин (10 выборщиков).

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